Fiorella Mannoia a Baia Domizia: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Fiorella Mannoia a Baia Domizia è di scena in concerto. Martedì 23 agosto la cantante porta la sua musica in occasione del tour.

Fiorella Mannoia a Baia Domizia si esibisce martedì’ 23 agosto, in occasione del suo tour “La versione di Fiorella”. La cantante è alla conclusione delle tante tappe selezionate negli ultimi mesi per far ascoltare la sua musica.

Fiorella Mannoia a Baia Domizia: scaletta delle canzoni

Fiorella Mannoia si esibisce all’Arena dei Pini di Baia Domizia il 23 agosto 2022. tour “La versione di Fiorella” prende il nome dal programma che Fiorella Mannoia ha condotto su Rai 3 in seconda serata dall’ottobre scorso fino a marzo.

Ad accompagnare la cantante sul palco durante il tour i musicisti: Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro “DOC” De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo.

Ecco qual è può essere la scaletta delle canzoni della Mannoia durante il concerto di Baia Domizia:

Padroni di niente

I treni a vapore

Combattente

Io vivrò (senza te)

Crazy Boy

Nessuna conseguenza

Il peso del coraggio

Solo una figlia

Amore fermati

Cercami

Cara

Si è rotto

Come si cambia

Perfetti sconosciuti

Quello che le donne non dicono

La casa in riva al mare

Princesa

Sally

Siamo ancora qui

Generale

Che sia benedetta

Il cielo d’Irlanda

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto della Mannoia a Baia Domizia sono ancora disponibili su ticketone.it per prendere parte ed ascoltare la sua musica. L’unico settore ancora disponibile è il primo numerato al prezzo di 51,75 euro. L’orario di inizio del concerto è previsto per le 21.30.

