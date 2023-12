Filippo Turetta, “Giulia aveva paura”: le parole di una amica

Filippo Turetta, parla una vecchia amica di Giulia Cicchettin. Dalle parole della ragazza emergono dettagli sugli atteggiamenti ossessivi dell’ex fidanzato che poi h ucciso la 22enne.

Filippo Turetta, “Giulia aveva paura”

Giulia Zecchin era una delle migliori amiche di Giulia Cecchettin. La ragazza ha parlato così di Filippo Turetta nel programma di Chi l’ha visto?. “Lui le aveva riformulato la richiesta di tornare insieme – racconta Zecchin – e lei aveva rifiutato, al che Filippo aveva avuto una reazione spropositata: si era alzato e aveva ha sbattuto le mani sul tavolo. E Giulia mi aveva detto, “per fortuna eravamo in mezzo ad altre persone, perché ho avuto paura”.

Poi, sono state rese pubbliche anche alcune chat di settimane prima dell’omicidio. “Perché sei così cattiva – scriveva Filippo, riferendosi a un appuntamento di Giulia con le amiche – sai che mi fai stare male quando uscite da sole. Siete già andate a fare colazione due settimane fa”. “Se la cosa succede – concludeva – davvero niente sarà più come prima”.

Le parole di Elena in tv

Elena Cecchettin è stata intervistata a Chi L’ha Visto? e ha parlato della sorella ma anche di Filippo: “Io dico sempre che il male che sto provando adesso, lo potrei sopportare se avesse un senso ma non riesco a darmi pace pensando al male che ha provato lei. Pensare a tutte le possibilità che le sono state tolte, a tutte le cose che non potrà mai più fare, qualsiasi cosa. Tutto. La libertà prima ancora della vita, lui l’ha uccisa ma prima ancora la controllava, le metteva pressioni per cui lei non era libera di vivere la sua vita. Le chiesi io con chi sarebbe andata al centro commerciale e quando mi disse con Filippo, io non ero tranquilla. Pensavo che sarebbe stata l’ennesima occasione di litigare perché ultimamente quando si vedevano litigavano sempre. Io ero particolarmente ostile nei confronti di Filippo, sia quando parlavo di lui che quando parlavo con lui, mi facevo valere, non lo sopportavo. Se ci sono stati episodi di violenza, lei non me li ha raccontati”.

Poi, ha concluso dicendo: “Lui sembrava in competizione con me, mi diceva “Guarda che io la conosco meglio” oppure “Guarda che io so com’è fatta”. Giulia mi aveva detto, dopo che si erano lasciati, che lui le diceva “Sono il tuo migliore amico”, però, Giulia mi diceva anche “Lo ha deciso lui che è il mio migliore amico, per me no, lui è il mio ex fidanzato”.