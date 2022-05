Checco Zalone pubblica un nuovo video ed annuncia il tour 11 anni dopo

Checco Zalone torna sul web e suoi social con un nuovo video con una sorpresa finale. Infatti, ha annunciato alla fine del filmato il suo nuovo tour a distanza di 11 anni dall’ultimo.

Checco Zalone pubblica un nuovo video

Checco Zalone torna sui social con un nuovo video dal titolo “Sulla Barca dell’Oligarca”. Su Facebook presenta il nuovo filmato ironico e irriverente come sempre con tre parole dirette: “Pacifismo, comunione e libertà!” Il comico pugliese sfrutta il tema del sequestro dei beni degli oligarchi russi in chiave ironica come solo lui sa fare.

Annuncia il tour 11 anni dopo

Con l’ultimo video pubblicato sul web e suoi social, il comico pugliese ha annunciato il suo nuovo tour, a distanza di 11 anni dall’ultimo( Resto Umile World Tour).

Alla fine del video compare il disegno della sua sagome con in mano uno striscione sui cui è riportato il titolo del suo tour: “Amore + Iva”.

L’artista sarà in tour per un anno: il debutto a Firenze, il prossimo 8 novembre, nel periodo natalizio spettacolo sarà a Milano, al Teatro degli Arcimboldi dal 20 dicembre al 22 gennaio 2023. Il programma estivo si aprirà ufficialmente il 5 e il 6 maggio all’Arena di Verona che ospiterà le prime date della stagione all’aperto.

Il tour attraverserà tutta la penisola coinvolgendo, tra le altre città, Roma e Bologna, Napoli e Torino e si concluderà nell’ottobre 2023. Lo spettacolo è stato scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. Amore + Iva è prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, con l’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta insieme a Gianmarco Mazzi.

