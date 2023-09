Fiat 600 ibrida in arrivo: uscita, caratteristiche e prezzo del nuovo suv

Fiat 600 ibrida arriva presto sul mercato. L’azienda automobilistica ha lanciato anche due versioni del suv, una più esclusiva e un’altra più accessibile. L’annuncio della produzione è arrivata direttamente dalla casa madre.

Fiat 600 ibrida in arrivo: uscita

La Fiat 600 sarà anche in versione ibrida. L’annuncio è arrivato direttamente dall’azienda automobilistica che ha aggiunto anche l’arrivo sul mercato previsto nel 2024. La produzione è iniziata proprio nel mese di settembre nella fabbrica di Tychy, in Polonia. Olivier Francois, numero uno di Fiat e responsabile marketing globale di Stellantis, gruppo partecipato da Exor che controlla anche Repubblica attraverso Gedi, ha commentato: “La nostra visione strategica rimane completamente concentrata sull’elettrico e il fatto che 500e sia la city car full electric più venduta in Europa alimenta la nostra determinazione nel perseguire e rendere l’elettrico veramente accessibile a tutti. Resteremo però rilevanti anche in quei Paesi come l’Italia, il nostro mercato interno, dove il full electric non è ancora realmente decollato. Pertanto, per questi paesi selezionati, insieme alla nuova 600 full electric, offriremo un ibrido ad alte prestazioni che, si spera, aprirà le porte a un mondo più elettrificato”.

Caratteristiche e prezzo del nuovo suv

Il nuovo suv monta un motore MHEV “P2” 100 Cv produce solo 110-114g di CO2 stimati ed è composto dal 3 cilindri turbo di 1.2 litri, batteria agli ioni di litio da 48 volt e dal cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti, che include al suo interno un motore elettrico da 28,5 CV. Si può viaggiare con il motore a combustione spento durante la guida in città a una velocità inferiore a 30 km/h, arrivando fino a 1 km di autonomia elettrica su strade urbane ed extraurbane. La fase elettrica funziona anche quando si parcheggia. Ha una lunghezza di 417 cm, bagagliaio con capacità pari a 385 litri

Il prezzo della nuova versione ibrida parte da 24.950 euro. Tuttavia, con diverse possibilità di finanziamento il prezzo di partenza scende di qualche migliaia di euro. Ad esempio con la rottamazione e un finanziamento con anticipo zero, si parte da 19.950 euro.