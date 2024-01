Festival di Sanremo 2024: i duetti della serata cover

Festival di Sanremo 2024: ecco quali potrebbero essere i possibili duetti nella serata cover. A pochi giorni dall’inizio dell’evento musicale più atteso dagli italiani, circolano le prime informazioni su chi affiancherà i big.

Festival di Sanremo 2024: i duetti annunciati della serata cover

Con l’inizio del Festival di Sanremo 2024 alle porte, in molti si chiedono quali saranno i duetti della serata cover. Ecco alcune indiscrezioni sui nomi usciti: Fiorella Mannoia dovrebbe scegliere Francesco Gabbani; Loredana Bertè punta su Venerus. Emma chiama il rapper genovese Bresh, mentre Annalisa ospita La Rappresentante di Lista.

Alessandra Amoroso potrebbe scegliere un gruppo a lei molto caro: Boomdabash. Per BigMama potrebbero arrivare tre giovani artiste. The Kolors avrebbero individuato Umberto Tozzi, mentre l’outsider Maninni ha pensato a un esperto di Festival come Ermal Meta. Un altro debuttante come Geolier potrebbe affidarsi a Gigi D’Alessio e Luchè. Il Tre ha chiamato al suo fianco Fabrizio Moro.

Gazzelle avrebbe invitato Fulminacci; Irama con Riccardo Cocciante, il trio de La Sad sta provando a convincere Rettore. Gli Eiffel 65 hanno risposto alla chiamata di Fred De Palma, Nada a quella dei BNKR44.

I titoli delle canzoni dei 30 big

Ghali – Casa mia

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Gazzelle – Tutto qui

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Dargen D’Amico – Onda alta

Angelina Mango – La noia

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Fiorella Mannoia – Mariposa

Loredana Bertè – Pazza

Mr.Rain – Due altalene

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Negramaro – Ricominciamo tutto

Rose Villain – Click boom!

Mahmood – Tuta gold

Diodato – Ti muovi

Annalisa – Sinceramente

Il Volo – Capolavoro

Emma – Apnea

Francesco Renga & Nek – Pazzo di te

La Sad – Autodistruttivo

Irama – Tu no

Big Mama – La rabbia non ti basta

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Sangiovanni – Finiscimi

Il Tre – Fragili

Alfa – Vai!

Maninni – Spettacolare

Santi Francesi – L’amore in bocca

Clara – Diamanti grezzi

bnkr44 – Governo punk

