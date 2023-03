Discarica abusiva a Torino: 220 auto abbandonate

Nelle ultime ore è giunta una notizia che riguarda il capoluogo del Piemonte. A Torino è stata scoperta una discarica abusiva di enormi dimensioni. Presenta moltissime automobili e diverse tonnellate di rifiuti.

Si estende per circa 7000 metri quadrati, con la guardia di finanza che studia il caso.

Torino, sequestrata discarica abusiva

Nella città di Torino è stata scoperta, e poi sequestrata, un’enorme discarica abusiva, nel quartiere Villaretto, una zona in evidente stato di abbandono e di degrado. A scorgere questa zona è stata la Guardia di Finanza di Torino, coadiuvata però dalla sezione aerea della Guardia di Finanza di Varese. Una discarica che presenta circa 7000 metri quadri e che sembra essere stata usata per diverso tempo e per svariati motivi, tutti legati al settore automobilistico.

Sul posto la guardia di finanza ha trovato circa 220 auto abbandonate, ben 400 tonnellate di rifiuti di diverso tipo e circa 35.000 litri di olio esausto. Tutto è stato sottoposto a sequestro. Dopodiché i militari hanno proceduto al sequestro dell’area e delle due imprese coinvolte in questo caso. Si tratta di due realtà che lavorano nel campo dell’autodemolizione e che sembrano essere le principali responsabili di questa maxi discarica. Sono state denunciate infatti sei persone, con l’accusa di gestione di discarica non autorizzata.

Si lavora ancora al caso, per scoprire ulteriori dettagli e capire se sono coinvolte altre persone oltre alle sei già individuate. Intanto, dopo aver messo in sicurezza la zona, ci si sta occupando di analizzare la situazione e cercare di verificare i danni ambientali causati da questa contaminazione non autorizzata. Per farlo è servita la collaborazione con l’ARPA (l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) del Piemonte. Dopo essersi soffermati su questo, ci si adopererà per ripulire la zona e smistare i vari rifiuti. Nei prossimi giorni si potranno avere maggiori dettagli.

