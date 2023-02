Cicatrice francese, cos’è e come si fa la nuova folle sfida su TikTok: allarme della Polizia Postale

Cicatrice francese, la nuova challenge è diventata virale tra i giovanissimi su TikTok. Si tratta di una nuova sfida che punta a farsi del male ma mostrando poi i segni che rimangono in seguito. La Polizia Postale ha lanciato l’allarme.

Cicatrice francese, cos’è e come si fa la nuova folle sfida su TikTok

Una nuova Challenge spopola su TikTok tra i giovanissimi ed è molto pericolosa. Si chiama “cicatrice francese”. La Polizia Posta spiega di cosa si tratta: “La sfida consiste nel procurarsi uno o più ematomi sullo zigomo stringendo con forza la cute tra le dita, sino a lasciare un segno livido evidente. L’intento è quello di assumere un aspetto più rude e temerario, mostrando i segni di una fittizia colluttazione”.

Allarme della Polizia Postale

Intanto, la Polizia Posta lancia l’allarme e mette in guardia a “non lasciarsi travolgere dall’insensatezza di certe mode”. Secondo la Postale, “è una temporanea deturpazione del viso, i cui esiti però, possono durare diverse settimane, producendo talvolta danni alla cute, anche gravi”.

Poi, continua il messaggio: “Partecipare alle challenge può essere divertente ma è necessario sempre ricordare che il nostro corpo merita il massimo rispetto e deturparlo o ferirlo per apparire più “cool” non è una buona abitudine. Gli ematomi prodotti sugli zigomi per la challenge della cicatrice francese possono durare per settimane e lasciare segni visibili per molti mesi. Tra qualche settimana questa “moda” smetterà di essere popolare e ti resteranno comunque i segni di un momento di impulsività”.

