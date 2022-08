Tu mi nascondi qualcosa: trama, cast, location e trailer del film

Tu mi nascondi qualcosa è un film corale uscito nelle sale cinematografiche il 24 aprile del 2018. L’11 agosto 2022 viene proposto in prima serata su Canale 5, portando sul piccolo schermo il primo lavoro da regista di Giuseppe Loconsole.

Tu mi nascondi qualcosa: trama

La trama si fonda su tre storie che in qualche modo si intrecciano. Valeria è un’investigatrice privata distratta che, pedinando la persona sbagliata, rivela a Francesco che la moglie lo tradisce. Alberto è un uomo che in seguito ad un incidente perde la memoria e al suo risveglio in ospedale si presentano ben due mogli. Linda fa la pornostar, ma il suo compagno Ezio inizia ad essere molto geloso quando sospetta che lei possa avere una relazione con l’attore con cui lavora sul set.

Il cast e la location

Il film è stato girato in Piemonte e più precisamente tra Cuneo e Torino. Alcune sequenze sono state invece realizzate a Cinecittà, Roma. Essendo un film corale ci sono diversi protagonisti con attori anche importanti, su tutti sicuramente Rocco Papaleo. Tuttavia, ecco il cast completo del film:

Giuseppe Battiston: Francesco

Sarah Felberbaum: Valeria

Rocco Papaleo: Alberto

Olga Rossi: Irene

Rocío Muñoz Morales: Jamila

Alessandro Tiberi: Ezio

Stella Egitto: Linda

Eva Robin’s: Pamela

Simon Grechi: Jacopo

Ninni Bruschetta: Vittorio, padre di Valeria

Federico Tolardo: Marco

Il trailer del film

Di seguito ecco il trailer che riassume la storia e le dinamiche sviluppate nel corso del film.

