Fedez risponde a Morgan che riceve un altro Tapiro di Striscia La Notizia

Fedez risponde alle accuse di Morgan sul suo rapporto professionale passato con uno dei concorrente attuale al programma musicale di X Factor.

Fedez risponde a Morgan

Continua la polemica a distanza dopo la cacciata di Morgan come giudice da X Factor. Fedez ha risposto alle ultime accuse: “Non mi piace far finta di niente e ovviamente qua abbiamo un programma, ma fuori sappiamo che succedono delle cose e io non mi sottraggo”, ha detto il giudice di X Factor, “non mi nascondo e sono abbastanza trasparente. Abbiamo un giudice che se n’è andato via che ultimamente ha fatto uscire questa notizia, ha fatto una sorta di dossieraggio venuto male in cui ha raccontato che Lorenzo ha collaborato ad un mio album lasciando quasi intendere che ci siano dei favoritismi. Voglio mettere le cose in chiaro”. E così il rapper ha spiegato il suo rapporto con il cantante: “Lorenzo non l’ho mai conosciuto, non ci siamo mai visti. Semplicemente ha collaborato con Michele Canova a Los Angeles per la produzione di alcuni brani, quindi è una cosa normalissima. Ma ammettiamo che io lo conoscessi, quale sarebbe il problema? A me risulta che Morgan per sua stessa ammissione conosceva Anna Castiglia”.

Poi, un’ultima stoccata: “se è veramente un ribelle, che abbia le pa**e di dire che io ho fatto clientelismo in questo programma. Se sei veramente un ribelle e pensi che qui dentro sia tutto pilotato, lo dici quando sei dentro il programma e non quando ti danno un calcio nel cu*o e te ne vai via perché così semplice”. Infine: “Non voglio dare altre spiegazioni, non sono anti-ribelle né anti-sistema. Io sono un ragazzo che ha una piccola azienda, che lavora con sua mamma, con l’avvocato, ma che per ottenere quello che ha non ha mai dovuto leccare i piedi né a Giorgia Meloni né a Vittorio Sgarbi. Ciao Marco“.

Un altro Tapiro di Striscia La Notizia per l’ex giudice

Morgan ha ricevuto un altro Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli, questa volta incerottato. “Non è vero, non ho mai minacciato Ambra di “spaccarle la testa sui gradini”. Lo nego totalmente”, ha commentato Morgan. Che aggiunge: “La questione è un’altra e cioè che faccio paura ad altri interessi che ci sono lì dentro”.

Infine, Morgan smentisce anche il suo presunto ritorno a X Factor per la finale: «È una caz**ta. Se Sky e anche alcuni miei colleghi mi avessero chiesto scusa magari ci avrei pensato, ma non ne so nulla»