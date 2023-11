Andrea, Virginia, Alberto e Vittoria, chi sono i figli di Stefano Tacconi: cosa sappiamo di loro?

Chi sono i figli di Stefano Tacconi, tutto su Andrea, Virginia, Alberto e Vittoria. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia dell’ex portiere della Juventus: “Sempre presenti per me”.

Chi sono i figli di Stefano Tacconi: cosa sappiamo di Andrea, Virginia, Alberto e Vittoria?

Il celebre ex portiere Stefano Tacconi, per nove anni estremo difensore della Juventus tra gli anni Ottanta e Novanta, è il padre di quattro figli, nati dal suo matrimonio con Laura Speranza: Andrea, Virginia, Alberto e Vittoria. La loro è una famiglia unitissima, che si è stretta attorno all’ex calciatore dopo la sua ischemia cerebrale nell’aprile del 2022. “La mia famiglia è di fondamentale importanza, sono stati sempre presenti per me.” -ha spiegato con affetto Tacconi in un’intervista a Verissimo– ” Ho il mio team che mi supporta. Li ho avuti tutti dopo aver smesso di giocare a calcio per poterli godere appieno, ho vissuto la paternità a pieno ritmo. Ora, non mi lasciano neanche avvicinare al vino, né fumare… Quando cerco di prendere un sorso, ricevo uno schiaffo scherzoso”. Ma cosa sappiamo esattamente dei suoi figli? Diamo uno sguardo più da vicino alle loro vite.

Cosa sappiamo di loro, vita privata e carriera: il successo televisivo di Andrea

Il più famoso tra i figli di Stefano Tacconi è senz’altro il suo primogenito, Andrea Tacconi. Nato il 18 luglio 1995, ha inizialmente provato a seguire le orme del padre, cercando spazio come calciatore. La sua carriera sportiva, tuttavia, ha una durata breve, come spiega suo padre in un’intervista: “Ha iniziato con la Lazio nei Giovanissimi. Si lamentava perché l’avevo portato da Suor Paola, dove ci sono regole rigide. Questo periodo gli è servito per crescere. Poi ha abbandonato perché ha avuto brutte esperienze con due squadre che sono fallite”.

In seguito Andrea Tacconi si è lanciato verso una carriera televisiva, prendendo parte a programmi come La Fazenda e Temptation Island Vip. Oggi si occupa di vino insieme al padre, con cui ha creato il marchio Junic: “Selezioniamo solo vini di alta qualità per garantire il meglio ai nostri clienti, ma soprattutto ai nostri amici. Il vino per noi è compagnia, un momento di relax, di condivisione e, soprattutto, rappresenta l’unione con le nostre terre italiane”. Le informazioni su Virginia, Alberto e Vittoria Tacconi sono invece molto più limitate. I tre non sembrano gradire l’attenzione mediatica e si sono costruiti una vita ben lontani dalla luce dei riflettori.