Covid, da ottobre al via nuova campagna vaccinale

Ad ottobre parte la campagna vaccinale contro il Covid per immunizzare, in primo luogo, i cittadini più fragili. La notizia arriva dopo un primo aumento dei contagi registrati nelle ultime settimane.

Covid, da ottobre nuovi vaccini contro la variante Omicron

Sono stati spediti e sono attesi in Italia i primi lotti di vaccini della Pfizer aggiornati alla sottovariante Omicron XBB.1.5. I lotti saranno consegnati nelle sedi indicate dalle Regioni, che saranno anche in questo caso importanti per la efficacia capillare della campagna vaccinale. A partire dai giorni successivi, ma più probabilmente nei primi giorni di ottobre, partirà ufficialmente la campagna vaccinale.

L’Ema ha fatto sapere che i vaccini adattati approvati dall’Ue proteggono anche contro la variante Eris. Lo ha detto la direttrice dell’Ema Emer Cooke. “Eris è una delle varianti che abbiamo seguito e i nuovi vaccini proteggono anche contro Eris”, oltre che “contro le più recenti varianti in circolazione”. “La pandemia è superata – ha aggiunto Cooke – ma il virus è ancora una minaccia per i soggetti a rischio, quindi persone con più di 65 anni, quelle con condizioni di salute precarie e le donne incinte devono vaccinarsi”.

Attesa circolare del ministero della Salute

Il Ministero della Salute, comunque, dovrà emanare una nuova circolare con le indicazioni tecniche specifiche indirizzate ai soggetti vaccinatori. Entro il 9 ottobre è previsto poi l’arrivo della seconda tranche più consistente di dosi di Pfizer.

Dove avverrà la campagna vaccinale

I vaccini saranno somministrati dai medici di famiglia, nei centri vaccinali delle Asl e dalle farmacie. Contemporaneamente sono in corso gli arrivi dei vaccini anti influenzali e a partire dalla prossima settimana la doppia vaccinazione, importante per i più fragili e la popolazione anziana, potrebbe essere operativa su tutto il territorio.