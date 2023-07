Federica Sciarelli, vita privata: ex marito, compagno, figli

Federica Sciarelli è la mitica conduttrice di Chi l’ha visto? La seguitissima trasmissione di Rai Tre intende ritrovare le persone misteriosamente scomparse.

Spesso è stata proprio la giornalista a riferire dei veri e propri scoop durante il programma, intercettando piste di ricerca nuove e seguendo con fiuto infallibile le più piccole tracce. Paradosso, o forse conferma del fatto che tanto si è bravi a cercare, quanto a nascondere, si sa poco o nulla della vita privata di Federica Sciarelli. Ecco le notizie a disposizione.

La vita privata di Federica Sciarelli

Un segreto per tenersi lontani dai riflettori è apparire meno possibile su Internet. Ebbene, questo la conduttrice di Chi l’ha visto? lo fa a perfezione. Federica Sciarelli infatti non ha alcun profilo social su Facebook, Twitter e Instagram e da anni ormai in molti si chiedono se la giornalista abbia un compagno o se sia mai stata sposata.

Infatti, nonostante lei sia al timone da quasi 20 anni di un programma che indaga nei minimi particolari la vita privata di tantissime persone, Federica Sciarelli è estremamente riservata. E tiene lontano dall’attenzione pubblica tutto ciò che non ha a che fare con il suo lavoro.

Il flirt con John Henry Woodcock

Nel 2007 la rivista Chi aveva rivelato che il volto di Rai 3 fosse legato sentimentalmente al pm John Henry Woodcock. Sul settimanale era apparsa una foto con i due protagonisti del gossip che correvano l’uno accanto all’altra, intenti a fare esercizio fisico. Nessuno ha però mai confermato le voci del flirt, nonostante lo scatto avesse suscitato molto interesse nel pubblico. Federica Sciarelli quindi è sposata? Ha un compagno? Il caso, almeno per ora, è destinato a rimanere un mistero.

Figli

Ciò che è certo è che la conduttrice di Chi l’ha visto? ha un figlio di nome Giovanni Maria. Del ragazzo, nato nel 1996 da una precedente relazione, si sa ben poco. Nemmeno il cognome è noto, né, chiaramente, l’identità del padre che lo ha dato al mondo insieme a Federica Sciarelli.