Carnevale 2022: quando inizia e quando finisce (anche rito ambrosiano)

Carnevale 2022: quando inizia e quando finisce

Il Carnevale seguo per la maggior parte il rito Romano e nel 2022 cade il 24 febbraio (giovedì grasso) e si concluderà l’ 1 marzo (martedì grasso). Una festa molto sentita in diverse città italiane e in particolare in due: il Carnevale di Venezia, famoso per il volo della Colombina – una delle maschere caratteristiche della zona – che dal 2001 viene fatta letteralmente planare sospesa a una carrucola che dal campanile di San Marco le permette di atterrare in piazza accolta dalla folla festante.

In Italia, anche Viareggio vanta una lunga tradizione: inizia nel 1873, quando un gruppo di borghesi decide di mascherarsi per protestare contro le tasse e alcuni giovani hanno l’idea di fare una parata di carrozze per burle e sbeffeggio.

Il martedì grasso precede il mercoledì delle Ceneri, e che a sua volta segna l’inizio della Quaresima.

Carnevale secondo il rito ambrosiano

Nella diocesi di Milano (con l’esclusione dell'”enclave di Monza” che segue il rito Rimano) però il Carnevale si festeggia più avanti.

In questo caso il giovedì grasso cadrà il 3 marzo mentre i giorni di festa saranno concentrati venerdì 4 marzo e soprattutto sabato 5 marzo.

Il rito delle ceneri a Milano si celebra domenica 6 marzo.

