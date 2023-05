Fast X, Jason Momoa confessa il suo più grande rimpianto: le parole dell’attore

Uno dei film più attesi è finalmente arrivato al cinema, dopo diversi mesi dall’annuncio. A prendere parte a fast X c’è stato anche Jason Momoa.

Lui stesso ha poi rilasciato le sue dichiarazioni dopo l’esordio della pellicola, confessando di avere dei rimpianti.

Jason Momoa su Fast X: cosa ha detto

Giunto nelle sale cinematografiche Giovedì 18 Maggio, Fast X rappresenta il decimo capitolo della “serie” Fast and Furious, cominciata nel lontano 2001. Nonostante i pochi giorni ci sono già stati molti riscontri, sia positivi che negativi.

A parlare del film anche Jason Momoa, protagonista della “storia”, vestendo i panni di Dante. L’attore classe ’79 ha però rivelato qual è stato il suo più grande rimpianto:

“Se ti dovessi dire la mia unica delusione di quest’esperienza, ti direi che avrei voluto guidare di più. Una cosa, che, però, avverrà nel prossimo capitolo. Sarà questa la mia richiesta più grande, dirò proprio “Fatemi fare lezioni di guida“, perché voglio imparare a fare certe cose. So andare in moto solamente perché mi sono allenato ed è per questo che ho girato l’80% delle mie scene in moto. È stato grandioso e sono davvero felice che me lo abbiano fatto fare, fidandosi di me. Poi, è chiaro, per gli stunt che avrebbero potuto mettere a repentaglio il film c’erano gli stuntman, ma mi sarebbe piaciuto davvero poter guidare di più”.

Le parole dell’attore – e modello – nato alle Hawaii fanno dunque capire che ci sarà ancora un capitolo che si unirà alla già vasta storia, che non sembra voler terminare. E sembra che lui ne farà parte.

Per l’occasione Jason Momoa vorrà esercitarsi per poter guidare in più scene possibili, imparando ad avere il pieno controllo delle auto messe a disposizione per il film. Il suo unico “dispiacere” di un’esperienza, nel complesso, positiva.

