Albano 4 volte 20, show su Canale 5: anticipazioni, scaletta e ospiti del cantante

Albano 4 volte 20: evento speciale per festeggiare gli 80 anni dell’artista che per l’occasione ha chiamato i suoi colleghi più stretti. Il concerto si tiene nella cornice dell’Arena di Verona e sarà trasmesso anche in televisione.

Albano 4 volte 20, show su Canale 5: anticipazioni

Al Bano ha da poco compiuto 80 anni e festeggia così gli anni con un concerto speciale all’Arena di Verona nella serata di martedì 23 maggio. L’evento andrà in onda alle ore 21.20 su Canale 5. Il programma è trasmesso anche – in diretta streaming e on demand – sulla piattaforma Mediaset Infinity. Il concerto è prodotto da ArcobalenoTre e AC Production con la collaborazione di DM Produzioni e vede Al Bano accompagnato dall’orchestra diretta dal Maestro Alterisio Paoletti: tra un aneddoto e l’altro il cantante si esibisce nei suoi maggiori successi musicali, che vanno da “Nel sole” a “Felicita”, da “Felicità” a “Nostalgia canaglia”, da “Sharazan” a “Ci sarà”, da “È la mia vita” a “Sempre sempre”. Non finisce così perché l’artista è in giro per l’Italia con “E’ la mia vita”, un tour teatrale.

Il 23 maggio dall’Arena di Verona in prima serata su Canale 5 Al Bano festeggia i suoi 80 anni con gli amici di una vita con #AlBano4volte20

Produzione by #Arcobalenotre e #ACproduction @ennepi_np @PrestaLucio pic.twitter.com/TOurQXHPq3 — arcobalenotre (@ArcobalenoTre) May 17, 2023

Albano 4 volte 20: scaletta e ospiti del cantante

Nel corso dell’evento saliranno sul palco insieme all’artista anche i figli del cantante: Yari, Cristél, Romina, Jasmine e Albano Jr. Assente Loredana Lecciso: “Sì, avevo invitato anche lei a cantare con tutti noi, ma ha deciso di no. È fatta così”, ha dichiarato al Corriere di Bari. Mentre gli ospiti del concerto evento sono: Arisa, Gianni Morandi, Romina Power, I Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Iva Zanicchi, Renato Zero, mentre Adriano Celentano farà un collegamento a sorpresa. “Ho chiamato solo gli amici. Solo Ranieri non può esserci perché sta registrando lo show per la Rai. Tutti gli altri hanno detto tutti di sì: sarà fantastico” (Corriere del Veneto). “Passerò il compleanno con Massimo Ranieri, che purtroppo non potrà essere all’Arena di Verona. Sabato, ma anche venerdì, registreremo una puntata del suo programma che andrà in onda su Rai 1” (Corriere di Bari).