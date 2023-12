Pietro Orlandi contro Gasparri a Muschio Selvaggio: il video

Pietro Orlandi è stato ospite dell’ultima puntata di Muschio Selvaggio. Il fratello di Emanuela Orlandi ha parlato delle inchieste sulla scomparsa della ragazza e poi ha attaccato la politica italiana.

Pietro Orlandi contro Gasparri a Muschio Selvaggio

“Questa è una puntata a cui tengo particolarmente perché è un argomento di cui abbiamo già parlato. In una puntata in cui ho fatto anche una battuta spiacevolissima, battuta però che mi ha dato modo di scusarmi con l’ospite di oggi e di dirgli se per rimediare potessi mettergli a disposizione questa piattaforma di libertà totale in cui poter parlare, in cui poter cercare di fare più appelli possibili per far emergere la verità e quindi sono molto orgoglioso di avere come ospite di Muschio Selvaggio Pietro Orlandi“, inizia così la puntata di Muschio Selvaggio con le parole di Fedez.

Il fratello di Emanuela si è scagliato contro Gasparri e Casini per la questione della Commissione d’inchiesta. “Casini ha ribadito di essere contrario, ha detto: io voterei no, ma per rispetto alla famiglia mi astengo. Quindi non ha votato e secondo me è ancor più mancanza di rispetto, sei un senatore e ti devi prendere la responsabilità di quello che dici …” e aggiunge “Gasparri invece ha parlato in maniera quasi arrogante contro questa commissione, eppure questa è una commissione che cerca verità e giustizia, no? ….Però sembrava per un attimo che si fosse dimenticato di essere un senatore della Repubblica Italiana, sembrava un rappresentante dello stato Vaticano”. E dichiara anche “oltretutto lui alla fine ha votato positivamente perché ha detto: io farò parte della commissione perché vigilerò sulla commissione perché non dovrà essere un processo ai santi, quindi tornando su Giovanni Paolo II…. Siamo nel 2023 e credo che non ci debbano essere persone intoccabili… l’ha detto pure Papa Francesco bisognerebbe indagare a 360°senza fare sconti a nessuno”.

Il video