Aleandro Baldi, chi è oggi il cantautore cieco vincitore di Sanremo 1994: canzoni, vita privata, moglie

Chi è oggi Aleandro Baldi, cantautore non vedente e vincitore del Festival di Sanremo 1994. Celebre soprattutto negli anni Novanta, è apparso spesso in televisione come ospite fisso di varietà. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è oggi Aleandro Baldi: vita privata, canzoni e carriera del cantautore

Nato a Greve in Chianti, in provincia di Firenze, l’11 aprile 1959, Aleandro Civai, in arte Aleandro Baldi, è un cantautore italiano molto noto soprattutto negli anni Novanta.

Non vedente dalla nascita, dimostra fin da ragazzo un grande talento per la musica ed il canto. Impara a suonare tantissimi strumenti e si lancia nella carriera musicale, venendo scoperto dal produttore Giancarlo Bigazzi. Con il suo supporto, Baldi approda alla sezione Giovani del Festival di Sanremo nel 1986, esibendosi all’Ariton con La nave va. Il cantautore è subito apprezzato sia dal pubblico che dalla critica, che lo premiano con il secondo posto.

Nel 1987 pubblica il suo primo album, Aleandro Baldi, e ottiene la vittoria tra i giovani a Un disco per l’estate con La curva dei sorrisi.

Nel 1989 torna all’Ariston tra gli emergenti con E sia così, brano portante del suo secondo album, che ottiene il terzo posto. Ci riprova nel 1992 tra le Nuove Proposte, vincendo in coppia con Francesca Alotta con Non amarmi, che diventa un grandissimo successo commerciale.

Nel 1994 ritorna al Festival, stavolta tra i Campioni, con il brano Passerà. La sua grande interpretazione viene premiata con la vittoria della kermesse. Passerà diventa un vero e proprio classico e viene inserita nel suo quarto album, Ti chiedo onestà. Torna poi all’Ariston anche nel 1996 in coppia con Matteo Guerzoni con Soli al bar, che si piazza all’ottavo posto.

Negli anni duemila la carriera di Aleandro Baldi rallenta, ma l’artista continua a dedicarsi alla musica. Nel corso degli anni ha pubblicato nove dischi, di cui sette album in studio e due raccolte. È apparso spesso sul piccolo schermo come in trasmissioni di intrattenimento. Nel 2008 era tra gli ospiti fissi del varietà Rai Volami nel cuore. Nel 2014 torna in tv a Domenica In, partecipando al concorso canoro Ancora volare.

Vita privata: moglie, figli, social

Non si sa moltissimo circa la vita privata di Aleandro Baldi. Il cantautore ha sempre preferito tenere lontani i suoi familiari ed amici dai riflettori dello show business e dall’esposizione mediatica. È sposato con figli, ma la loro identità non è nota. Vive insieme a loro nel suo paese natale, dove continua a comporre musica. È possibile seguire i progetti professionali di Baldi e magari dare uno sguardo alla sua quotidianità seguendo i suoi profili social.

Il cantautore ha infatti un profilo Instagram ufficiale e una pagina Facebook, entrambe con oltre duemila follower.