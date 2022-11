Falla girare, film di Giampaolo Morelli: trama, dove vedere, cast e trailer

Falla girare è il nuovo film con la regia di Giampaolo Morelli, non nuovo a mettersi dietro la macchina da presa. Disponibile già in streaming dal 25 novembre 2022, si presenta con un cast particolare e ben assortito.

Falla girare, film di Giampaolo Morelli: trama e dove vedere

Ecco di seguito la trama ufficiale: “In un futuro non troppo lontano, un grave attentato alla libertà è stato messo in atto: un virus ha attaccato le piantagioni di canapa di tutto il mondo. La cannabis non esiste più. E con essa anche la libertà e la felicità sembrano essersi estinte. Ma un giorno accade l’impensabile: Natan (Morelli), un vanesio influencer, trova per caso un esemplare maschio e, deciso a diventare ricco, mette su una scalcagnata banda per raggiungere l’ultima piantina femmina sopravvissuta, e produrre semi e venderli a un narcotrafficante.

Un’action-comedy condita da situazioni esilaranti e rocambolesche, guidata da due personaggi agli antipodi, un influencer e un intellettuale, che ben rappresentano la complessità del mondo moderno”.

Falla girare: cast

Oltre a Giampaolo Morelli, che interpreta il protagonista Natan. Nella pellicola, poi, figurano Ciro Priello e Fabio Balsamo, molto conosciuti sui social e web per essere tra i membri del gruppo comico dei The Jackal. Poi, ci sono anche Laura Adriani (Tutta colpa di Freud, Màkari e Che Dio ci aiuti 5) e Leopoldo Mastelloni (Dante, Inferno).

Inoltre, c’è anche l’importante partecipazione di Michele Placido.

Il trailer

