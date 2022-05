Chi è Christian Abbiati, ex portiere del Milan: carriera, moglie, figlia, lavoro, Iene

Christian Abbiati è un ex portiere italiano, noto in particolare per la sua carriera al Milan. Vediamo meglio chi è.

Chi è Christian Abbiati

Christian Abbiati, nato ad Abbiategrasso l’8 luglio 1977, ha 44 anni ed è alto 1,92 m. Il suo esordio da calciatore è avvenuto nel 1988 all’età di 11 anni, quando giocava nell’Aurora OSGB (la formazione parrocchiale della città di Abbiategrasso). Successivamente è poi passato all’Atletic Trezzano, all’Assago e dopo due anni al Corsico.

Passato poi al Monza nel 1994 e in seguito nel Borgosesia, è riuscito a farsi notare e ad ottenere in quegli anni un posto nella nazionale dilettanti. Nella sua carriera ha giocato sia nel Milan che nella Juventus.

I successi nel Milan

Nel 1998 la sua carriera ottiene un importante slancio grazie al suo passaggio al Milan. Il suo esordio in Serie A avvenne durante Milan-Perugia, a seguito della espulsione del portiere titolare Sebastiano Rossi a fine partita.

Da quel momento in poi, per scelta di Alberto Zaccheroni, ha iniziato ad essere schierato come portiere titolare e ha contribuito a conquistare lo scudetto del 1998-1999. Nel corso della sua militanza al Milan, in totale, ha vinto tre scudetti, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane, una Champions League e una Supercoppa europea.

La Juventus, l’Atletico Madrid e il ritorno al Milan

Nell’agosto 2005, dopo molti anni al Milan, è stato dato in prestito alla Juventus. Qui ha conquistato uno scudetto, poi assegnato all’Inter in seguito alla vicenda di Calciopoli. Nel 2007 il Milan lo ha nuovamente ceduto in prestito per un anno, questa volta all’Atletico Madrid, dove ha disputato 30 partite. Nel maggio 2008, al termine del prestito all’Atlético Madrid, è ritornato a essere un giocatore del Milan, dove ha trascorso la restante parte della sua carriera e dove ha trascorso in totale 15 stagioni da calciatore.

Moglie e figlia

La figlia di Christian si chiama Giulia ed è nata a Como il 31 gennaio 2000. Di lei sappiamo che ha studiato presso la scuola internazionale di Milano e a seguire ha frequentato la facoltà di comunicazione dei media all’università IULM. Nel 2021 ha fatto la sua prima esperienza radiofonica come speaker di Radio Zeta nel programma Buongiorno Zeta. È sposato con una donna di nome Stefania.

Lo scherzo delle Iene

La figlia Giulia, con la complicità delle Iene, si è resa protagonista nel maggio 2022 di uno scherzo al papà. Ha fatto credere all’ex calciatore, infatti, che voleva entrare in una setta motivo per cui Abbiati ha letteralmente perso le staffe davanti alle telecamere.

Curiosità e lavoro

Christian Abbiati è il portiere col maggior numero di presenze con la maglia del Milan (380 in totale).

Dopo il suo ritiro da calciatore, Christian Abbiati è al timone della attività imprenditoriale chiamata Gate32, la concessionaria Harley-Davidson di Milano in viale Certosa.