Fabio Fazio contro la Rai su Sanremo: “Una tegola contro di me”

Fabio Fazio contro la Rai: il conduttore ha avuto delle parole molto dure rispetto alla decisione dei vertici del servizio pubblico di bloccare ospitate fuori dai propri programmi nei primi giorni post Festival di Sanremo.

Fabio Fazio contro la Rai su Sanremo

Fabio Fazio si è scagliato contro la Rai per il regolamento deciso sul Festival di Sanremo. Il vincitore, nei primi tre giorni del post Festival, potrà andare solo nei programma della Rai. “Spero si torni presto a rapporti normali”, ha tuonato il conduttore in un’intervista.

Le parole del conduttore

“Vedo un nuovo regolamento a Sanremo nel quale scrivono che nei tre giorni successivi alla chiusura del festival il vincitore non può andare in trasmissioni che non siano della Rai – dice Fazio in un’intervista al Corriere della sera – Ora, sarà sicuramente una coincidenza il fatto che di solito il vincitore veniva da me. Perché non può essere vero che è stata fatta una regola contro il mio programma. Non può essere vero. Anche perché a Natale siamo tutti più buoni”.

Inoltre, Fazio ha anche annunciato quando si ritirerà dalla tv: “Se c’è una regola che ho imparato da Carlo Freccero è che 1 anno di televisione equivale a 7 anni di un uomo. Quindi mi aspettano, facendo i conti, altri 28 anni di lavoro in tv” conclude.

