“The Ferragnez”, il trailer della serie su Amazon Prime: VIDEO

pubblicato il trailer della serie in uscita il 9 dicembre su Amazon Prime Video. Otto gli episodi previsti

Dal 9 dicembre sarà disponibile su Amazon Prime Video la serie tv “The Ferragnez” su Chiara Ferragni e Fedez ma nell’attesa è stato pubblicato il trailer su Amazon Prime Video. L’uscita della serie dedicata ai due influencer è stata ampiamente anticipata da Fedez e Ferragni, che sperano di entrare nelle case degli italiani sfruttando anche il periodo natalizio. In una breve clip, marito e moglie, elegantissimi, hanno annunciato che la serie svelerà tutti i segreti della loro vita di coppia, e di famiglia, ripresa rigorosamente tra le mura dell’attico di City Life.

“The Ferragnez”, su Amazon Prime Video pubblicato il trailer

Manca poco all’uscita della serie dedicata a Fedez e Chiara Ferragni ma per i curiosi è disponibile, da lunedì 29 novembre, il trailer ufficiale realizzato da Amazon Prime Video. La serie “The Ferragnez”. La serie svelerà molti segreti della loro vita di coppia, e di famiglia fino ad ora vissuta nel quartiere City Life di Milano.

Gli 8 episodi saranno disponibili sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 9 dicembre. Le primissime immagini della clip di presentazione del nuovo progetto mostrano l’influencer e il rapper in abiti elegantissimi sfilare in una Milano notturna e illuminata. Il racconto che i Ferragnez faranno di se stessi approderà in 240 paesi.

La trama di “The Ferragnez”

I protagonisti della serie saranno, naturalmente, i Ferragnez, ovvero Chiara Ferragni e Fedez chiamati negli ultimi anni alla sfida dell’essere genitori. La coppia però nella otto puntate sarà mostrata nella sua intimità, con uno sguardo delicato e inedito che tenterà di ricostruire gli equilibri familiari. Colti negli ambienti dell’attico di City Life nella serie compariranno anche Leone e la piccola Vittoria ma anche le sorelle di Chiara Valentina e Francesca (con i rispettivi compagni, nonna Luciana e altre persone che fanno parte della famiglia). Sarà quindi un ritratto da vicino della famiglia più spiata d’Italia in cui saranno mostrate gioie e dolori dei due protagonisti, tesi a crescere professionalmente, ma anche come genitori e partners. Tra le anticipazioni, in una intervista rilasciata al programma Che tempo che fa, Fedez ha rivelato che i due hanno fatto terapia di coppia.