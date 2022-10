Roma, incidente mortale sulla Colombo: un 19enne ha perso la vita sul marciapiede

Roma, incidente mortale nella notte non ha lasciato scampo a un giovane ragazzo di soli 19 anni. Da accertare ancora le cause.

Roma, incidente mortale ha coinvolto ed ucciso un giovane di solo 19 anni. La tragedia si è consumata nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre. Una giovane donna al volante ha investito un ragazzo sul marciapiede. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi tra la polizia e il 118.

Roma, incidente mortale sulla Colombo

Incidente mortale tra le strade di Roma. La tragedia si è consumata dopo la mezzanotte tra mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre.

Una Suzuki Swift sulla via Cristoforo Colombo ha travolto un giovane che si trovava sul marciapiede. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi tra la polizia e il 118. La donna al volante dell’auto, una ragazza di 24 anni, è stata sottoposta all’alcoltest.

Un 19enne ha perso la vita sul marciapiede

Il giovane che purtroppo ha perso la vita aveva solo 19 anni. Secondo una prima ricostruzione l’autovettura, per motivi ancora da accertare, è uscita fuori strada andando a colpire la segnaletica stradale per poi investire il ragazzo. Illeso miracolosamente un altro giovane che era in compagnia della vittima.

Da accertare ovviamente ancora le cause dell’incidente ma dai primi rilievi non sembrano esserci segni di frenata sull’asfalto. Dunque, possibile che tra le cause che verranno vagliate dagli inquirenti ci possa essere anche l’alta velocità.

LEGGI ANCHE: Berlusconi chiama Mentana in diretta tv: spiegate le sue parole contro il presidente Zelensky