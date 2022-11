Vasco – Live Roma Circo Massimo, film sul cantante in arrivo al Cinema: uscita e trailer

Vasco – Live Roma Circo Massimo è il film concerto che sarà distribuito al Cinema per soli tre giorni. Martedì 8 novembre è stato presentato in anteprima al Cinema Moderno ed è stato presente anche il cantante.

Vasco – Live Roma Circo Massimo è il film concerto per la regia di Pepsy Romanoff che racchiude due notti di eventi musicale del cantante. Il contenuto fa riferimento a due concerti che hanno avuto luogo lo scorso giugno nella capitale davanti a 140mila persone.

Il progetto cinematografico sarà in anteprima solo al cinema il 14, 15 e 16 novembre distribuito da Adler Entertainment. Inoltre, a giugno 2023 arriva il nuovo tour negli stadi, con le 8 date (Bologna, Roma, Palermo e Salerno) che lo stesso Vasco ha svelato in diretta al pubblico in sala per l’anteprima del film-evento.

Martedì 8 novembre Vasco è stato a Roma per una grandissima première al cinema Moderno.

“Portiamo un po’ di gioia anche al cinema, dopo due lunghi anni di stop da pandemia. È bello ritrovarsi, finalmente, stare insieme, cantare ballare e abbracciarsi. Un concerto è un momento di grande e vitale aggregazione, e lo è anche al chiuso di una sala cinematografica”, ha dichiarato il cantante.

“Ben arrivati, bentornati. Finalmente a Roma, finalmente al Circo Massimo”. Così Vasco Rossi aveva salutato i primi 70 mila fan al Circo Massimo per i due concerti nella capitale.

Ecco di seguito il trailer del concerto evento che sarà al Cinema per solo tre giorni.

