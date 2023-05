Chi è Lapo Elkann: matrimonio, vita privata, carriera

Lapo Elkann, secondogenito di Margherita Agnelli e del giornalista e scrittore Alain Elkann, è il fratello di John Elkann, presidente del gruppo Fiat, e di Ginevra Elkann, produttrice cinematografica, nonché nipote di Gianni Agnelli

Chi è Lapo Elkann

Lapo Elkann, fratello di John Elkann, è nato a New York il 7 ottobre del 1977. Diplomatosi a Parigi presso il Liceo Victor Duruy, si è laureato alla European Business School di Londra in Relazioni internazionali. Dopo il servizio militare nel corpo degli Alpini come soldato nella Brigata Taurinense, comincia la sua carriera nel 1994 come operaio metalmeccanico nella catena di montaggio della Piaggio di Pontedera (come è tradizione nell’educazione dei rampolli della famiglia Agnelli), con lo pseudonimo di Lapo Rossi. Il nome di Lapo Elkann inizia a diffondersi dopo il suo ingresso in Fiat per occuparsi di comunicazione e promozione del marchio. Successivamente, nel 2004, è diventato responsabile Brand Promotion di Fiat, ma anche di Alfa Romeo e Lancia. Dopo essersi allontanato dal gruppo, nel 2007 ha dato vita al marchio di accessori e abbigliamento Italia Independent nonché alla creative factory Independent Ideas.

Vita privata e moglie