Il 1 maggio è la festa dei lavoratori: le origini della ricorrenza

Il 1 maggio è la festa dei lavoratori, una ricorrenza che si celebra in tutto il mondo.

Il 1 maggio è la festa dei lavoratori: le origini

La scelta della data non è casuale e ha origine in alcuni eventi avvenuti a Chicago nel 1886. Quel primo maggio, infatti, i lavoratori della città statunitense scesero in piazza per protestare contro il mancato rispetto della legge che prevedeva il tetto delle 8 ore lavorative. Anche nel corso di questa manifestazione la polizia intervenne, ma provocò la morte di due manifestanti. A questo evento seguì quindi una nuova protesta in Haymarket Square e anche qui le forze dell’ordine intervennero. Ci furono morti, però, sia tra poliziotti che tra manifestanti.

Qualche anno più tardi la seconda internazionale socialista a Parigi nel 1889 stabilì che la data del primo maggio fosse riconosciuta ufficialmente in tutto il mondo come il giorno della Festa del lavoro.

Il concertone a Roma

Il primo maggio a Roma, come tutti gli anni, ci sarà il Concertone che avrà come focus il tema del lavoro e dei diritti a San Giovanni promosso dai sindacati, giunto alla sua 33esima edizione. Sarà visibile su Rai 3 dalle 15.15 alle 00.15 con una pausa dalle 19 alle 20 per le edizioni dei telegiornali, su Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia, per nove ore di musica e parole con circa 50 artisti sul palco.