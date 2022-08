Arisa a Montesilvano al Teatro del Mare: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Arisa a Montesilvano al Teatro del Mare continua il suo tour 2022. L’artista in queste settimane ha fatto spesso discutere per alcune sue dichiarazioni molto ambigue. Stasera torna in un evento liv dove la sua musica sarà protagonista.

Arisa a Montesilvano al Teatro del Mare: scaletta delle canzoni

Arisa è di scena il 19 agosto 2022 a Montesilvano in occasione del suo tour “Ero Romantica – Little Summer tour”, organizzato da International Music and Arts.

Riguardo le canzoni in programma per il concerto oltre ad Agua de coco non mancheranno in scaletta i singoli che hanno anticipato il disco come Potevi di fare di più, Psycho, Altalene, Cuore oltre alle hit che hanno fatto conoscere Arisa al grande pubblico: Sincerità, Controvento e La Notte. Inoltre, Arisa presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo album “Ero Romantica”. Ecco la scaletta completa:

Ero romantica

Psyco

Agua de coco

Altalene

Maddalena

Licantropo

Controvento

Guardando il cielo

Ho cambiato i piani

‘A pizza

La casa dell’amore impossibile

Ortica

Vasame

‘O surdato ‘nnammurato

Per vivere ancora

Potevi fare di più

Io vivrò senza te

La notte

Verosimile

Cuore

L’arca di Noè

Meraviglioso amore mio

Sincerità

Abbi cura di te

Si vola

Lascerò

Tu mi perdicion

I biglietti del concerto

L’appuntamento a Montesilvano è in programma il 19 agosto al Teatro del Mare, con inizio alle ore 21,15. I biglietti sono ancora disponibili e possono essere acquistati sul sito rockol.it per poter partecipare all’evento.

Ecco le prossime tappe estive del suo tour:

28 agosto – SALSOMAGGIORE TERME (PR) – Pinko Arena

2 settembre – VELLETRI (RM) – Piazza Cairoli

4 settembre – TERNI – Anfitreatro Romano per Tributo a Sergio Endrigo

17 settembre – MONTI (SS) – Campo Sportivo

