Europa League: Roma-Feyenoord, probabili formazioni e dove guardare la partita

Dopo le fatiche di Champions, si passa a quelle di Europa League. Impegnate in questa competizione Roma e Feyenoord, di seguito le probabili formazioni. La gara d’andata è finita 1-0 per gli olandesi e oggi tocca a Mourinho trovare la via giusta per ribaltare il risultato e passare il turno.

A scende in campo anche la Juventus per la medesima coppa, la Fiorentina per la Conference League.

Probabili formazioni di Roma-Feyenoord

Il percorso europeo delle italiane si è rivelato molto positivo. Eccezion fatta per la Lazio, tutte le altre hanno continuato la corsa e solo il Napoli si è dovuto arrendere al Milan, rinunciando alle semifinali di Champions League. I rossoneri, tra l’altro, affronteranno l’Inter. Per Roma e Juventus il passaggio del turno risulta fondamentale per aggiustare una stagione deludente. La Fiorentina viaggia invece a ottimi ritmi.

L’andata, finita 1-0 in casa del Feyenoord (con la rete di Wieffer), costringe i giallorossi ad una gara di sacrificio e d’attacco. La Roma dovrà giocare al meglio per segnare almeno un gol, senza subirlo. Le due compagini negli ultimi anni si sono imposte in Europa, contendendosi la finale di Conference League, poi vinta proprio dai capitolini. Questa per gli olandesi potrebbe essere una sorta di rivincita.

Di seguito le probabili formazioni di Roma-Feyenoord, seppur con qualche possibile aggiustamento:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Wijnaldum, Cristante, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Belotti.

Allenatore: José Mourinho.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kokcu, Szymanski, Wieffer; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi.

Allenatore: Arne Slot.

Altri 90 minuti (più possibile supplemento) per conoscere il destino delle due squadre: una delle due approderà infatti in semifinale, contro la vincente di Union SG e Bayer Leverkusen.

Si scende in campo alle ore 21:00 di Giovedì 20 Aprile, teatro dell’incontro lo Stadio Olimpico di Roma. La gara sarà visibile su DAZN e Sky e su TV8 e Now Tv.