Le armi termobariche sono efficaci per raggiungere distruggere posizioni difensive ma possono essere usate anche per colpire un edificio. Sono disponibili in varie dimensioni e furono usate per la prima volta durante la guerra sovietica in Afghanistan. Esistono bombe a mano termobariche e razzi termobarici che si posso lanciare da lanciamissili portatili.

Altre sono così grandi che vengono trasportate dagli aerei.

