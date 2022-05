Simone Pontesilli, chi è il compagno di Ferzan Ozpetek

Simone Pontesilli è il compagno di Ferzan Ozpetek, regista originario della Turchia e naturalizzato italiano

Chi è Simone Pontesilli

Simone Pontesilli, nato e cresciuto a Palestrina (comune in provincia di Roma), è il compagno di vita di Ferzan Ozpetek, regista di alcuni film famosi come tra cui Rosso Instabul e Le fate ignoranti. Quella di Simone è una vita lontana dai riflettori e infatti è molto riservato e non sappiamo quasi nulla relativamrnte alla sua biografia. Sappiamo però che ha sposato Ferzan in Campidoglio e al termine del rito civile i due si sono allontanati in scooter.

L’amore con Ferzan Ozpetek

Quello tra Simone e Ferzan è un amore sfociato pochi anni fa nel matrimonio tra i due, che si conoscono e si vogliono bene ormai all’incirca da diciotto anni. I due si sono conosciuti per la prima volta nel duemila e per 14 anni hanno sperimentato una convivenza. Nel 2016, dopo anni di vita insieme, hanno deciso il fatidico “sì” pronunciato il 27 settembre 2016 nell’ambito di una cerimonia ristretta e riservata a pochi cari amici.

Dove vive

Simone e Ferzan vivono a Roma, nel quartiere Ostiense.