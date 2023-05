Si sciolgono i Sum 41: dopo 27 anni la band si separa?

Il panorama musicale non si esaurisce solo ai singoli italiani e racconta, giorno dopo giorno, importanti novità. I Sum 41 si sciolgono, come annunciato sui loro social.

Una comunicazione che ha spiazzato tutti e che vede la band pronta a separarsi dopo molti anni.

I Sum 41 si sciolgono?

Nata nel 1996, la band canadese ha annunciato lo scioglimento, quasi a sorpresa. Dopo 27 anni giunge così alle orecchie dei fan una notizia che nessuno vorrebbe mai ascoltare: la band punk ha deciso di separarsi, poiché ritiene il percorso musicale svolto insieme arrivato ad un punto di non ritorno.

Ad annunciarlo lo stesso gruppo, che sarà però presente allo Slum Dunk Festival, uno degli eventi più attesi se si parla di punk. La band canadese farà tappa anche in Italia, a Jesolo, e dunque sarà un modo come un altro per sentirli per l’ultima volta. L’addio è quindi vicino, ma gli artisti in questione vorranno lasciare un segno indelebile, girando in tutto il mondo per farsi ascoltare ancora una volta.

Per tutti i musicisti coinvolti si è trattato di un viaggio bellissimo e ricco di significato e momenti impossibili da cancellare. Ma il momento sembra arrivato, come loro stessi hanno comunicato attraverso i social:

“I Sum 41 si scioglieranno. Termineremo tutte le date del nostro tour di quest’anno e non vediamo l’ora di pubblicare il nostro ultimo album, insieme a un ultimo tour mondiale da headliner per festeggiare”.

La decisione è ormai stata presa e mancheranno appena pochi mesi al definito addio.

Le ultime tappe dei Sum 41

Nonostante si parla di imminente addio, i Sum 41 sono concentrati sulle prossime tappe da bruciare con la loro musicale. In programma i concerti che li vedranno impegnati in tutta Europa.

In occasione dello Slum Dunk Festival di Rimini, che partirà i 1 Giugno, la band canadese toccherà diverse mete, tra cui Jesolo.