Cadavere mummificato in casa per avere la pensione: scoperta truffa a Paderno Dugnano

Cadavere mummificato ritrovato dai Carabinieri in un appartamento in provincia di Milano. Ciò che è emerso dalle indagini degli inquirenti non è soli il corpo senza vita della donna ma anche il fatto che la figlia continuava a percepire la pensione della mamma, la cui morte non è stata mai dichiarata.

Cadavere mummificato in casa per avere la pensione Incredibile vicenda che è stata scoperta in un appartamento di Paderno Dugnano (Milano): i carabinieri hanno trovato il corpo mummificato di una donna di 90 anni. La scoperta è avvenuta a seguito dei controlli in casa della figlia della donna Sabrina Ghirello. Il corpo della donna è stato ritrovato sigillato con del nastro in una cassapanca. Scoperta truffa a Paderno Dugnano Da dei controlli dei Carabinieri, non è risultata alcuna comunicazione sul decesso dell’anziana donna, che percepiva ancora regolarmente la pensione, tuttora accreditata sul conto corrente della figlia. Dunque, è stata scoperto non solo un cadavere mummificato ma anche la truffa ai danni dello Stato. L’anziana donna per la figlia è risultata l’unica forma di sostentamento. Dunque, si continuerà ad indagare per capire meglio le dinamiche. LEGGI ANCHE: Frank Matano, un lungo post dopo la morte di Francesco Pio: le parole dell’attore diventate virali sui social