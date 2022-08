Eros Ramazzotti, nuovo singolo “Sono” in arrivo il 26 agosto

Dopo il successo del singolo “Ama”, Eros Ramazzotti sta per tornare con il nuovo singolo “Sono”. un nuovo brano in una doppia versione italiana e spagnola. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante, che sulle sue pagine social ha dato l’annuncio. “Siete pronti per quello che sta per arrivare?”, si legge nell’ultimo messaggio social accompagnato anche dal simbolo di un pallone da calcio.

La domanda ha ovviamente acceso subito l’entusiasmo dei fan.

A settembre il nuovo album “Battito infinito”