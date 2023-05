Anzio, ragazza violentata mentre tornava a casa: è caccia all’uomo

Il weekend non ha cambiato rotta e, proprio come tutta la settimana, ha continuato a raccontare spiacevoli casi di cronaca. Ad Anzio una ragazza è stata violentata mentre tornava a casa, in tarda serata.

L’aggressore si è poi dato alla fuga.

Ragazza violentata ad Anzio: l’aggressore è in fuga

È accaduto ad Anzio – vicino Roma – Sabato 13 Maggio, verso le 23. Una ragazza di circa 19 anni stava tornando a casa ma, dopo essere scesa dall’autobus, è stata aggredita e violentata da un uomo che, forse, l’aveva seguita in modo da spingerla in un luogo più isolato rispetto alla zona in cui si trovava, ovvero Corso Italia.

L’aggressione sembra essere avvenuta infatti su una strada sterrata tra via Nettunense e viale Nerone. Un luogo senza illuminiazione, fattore che avrebbe permesso all’uomo di agire indisturbato. Ad aiutare il colpevole c’è stato anche il tragitto della ragazza che, dopo aver lasciato il bus, ha preso la strada di casa, entrando in un boschetto. Proprio in questo l’aggressore sembra essersi nascosto per monitorare la situazione e capire come e quando intervenire.

La zona poco sicura – chiamata Anzio 2 – non ha certamente aiutato la ragazza. Nemmeno le urla di aiuto le hanno impedito di subire tale violenza, consumatasi in poco tempo. L’aggressore, una volta concluso l’atto, è scappato facendo perdere le sue tracce. La vicenda è stata presa in carico dalla squadra mobile di Roma, coadiuvata dalla procura di Velletri.

Fino a questo momento dell’aggressore si sa poco ma attraverso la testimonianza della vittima, visibilmente sotto choc, si può ipotizzare che l’aggressore sia straniero e senza fissa dimora. In attesa di riscontri, la 19enne è stata portata all’ospedale Riuniti di Anzio.

Non deve però passare inosservata la poca sicurezza di quella zona, non essendo la prima volta.

