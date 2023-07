Emma Thomas, chi è la moglie di Christopher Nolan: vita privata, carriera, figli

Chi è Emma Thomas, moglie di Christopher Nolan. Scopriamo qualcosa in più sulla compagna di vita del noto regista della trilogia del Cavaliere Oscuro, di Interstellar e di Oppenheimer. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Emma Thomas, moglie di Christopher Nolan: vita privata e carriera

Nata a Londra il 9 dicembre 1971, Emma Thomas ha 51 anni ed è una produttrice televisiva e cinematografica. È nota al pubblico internazionale anche in quanto moglie di Christopher Nolan, celebre regista di Inception, Interstellar e della trilogia del Cavaliere Oscuro, al cinema nelle ultime settimane con l’atteso Oppenheimer. Thomas gestisce insieme a Nolan la compagnia di produzione cinematografica Sincopy Inc., da loro fondata nel 2001. Nel corso della sua carriera nel cinema, Emma Thomas ha partecipato alla produzione di tutti i film di suo marito, ricevendo anche due candidature all’Oscar per il Miglior Film con Inception e Dunkirk. È stata inoltre la produttrice della serie animata Batman – Il cavaliere di Gotham, oltre che di diversi film di Zack Snyder e di Transcendence, diretto da Wally Pfister.

Vita privata e i figli: cosa sappiamo di lei?

Christopher Nolan ed Emma Thomas si conoscono da quando erano molto giovani. Si incontrano per la prima volta nel 1989, quando avevano poco più di 19 anni, all’University College London. La donna partecipa alla produzione dei film del compagno dal 1997, anno in cui i due convolano a nozze. Oggi vivono insieme a Los Angeles, insieme ai loro quattro figli: Flora, Rory, Oliver e Magnus. Tutti e quattro hanno fatto delle brevi apparizioni nei film di Nolan nel corso degli anni.