Allerta meteo gialla 8 luglio su Piemonte e Lombardia: rischio temporali e Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo annunciata per l'intera giornata con temporali pericolosi che si abbattono sulle due regioni e destano preoccupazione.

Allerta meteo annunciata nella giornata di sabato 8 luglio in particolare su due regioni che più preoccupano gli esperti. Infatti, come sempre, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino dove ha individuato le zone più a rischio temporali che nella stagione estiva preoccupano. Dopo il maltempo ritorna anche in queste regioni il grande caldo. “Tra lunedì e martedì – Edoardo Ferrara, meteorologo di 3Bmeteo. – è previsto l’apice dell’ondata di caldo africana”.

Allerta meteo gialla 8 luglio su Piemonte e Lombardia: rischio temporali

Allerta gialla per rischio temporali, sabato 8 luglio, su parte di Piemonte e Lombardia. Non finisce di essere presente il maltempo su alcune regioni della Penisola con i temporali estivi che fanno paura e creano diversi danni. Il Dipartimento della Protezione Civile ha così messo in allerta cittadini ed istituzioni individuando le zone più a rischio. Ecco l’avviso pubblicato su Twitter.

Avviso della Protezione Civile

Il Dipartimento della Protezione Civile ha individuato nel suo bollettino di criticità le zone delle due Regioni più a rischio di temporali che potrebbero abbattersi in giornata:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Pianura settentrionale