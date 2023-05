Italia Loves Romagna, concerto di beneficenza a Campovolo: quando, gli artisti che partecipano e i biglietti

Italia Loves Romagna è il concerto di beneficenza che si terrà nelle prossime settimane a Campovolo. L’iniziativa è partita con il Ministero della Cultura con l’obiettivo di aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione.

Italia Loves Romagna, concerto di beneficenza a Campovolo: quando

“Italia Loves Romagna ” è il concerto di beneficenza che si terrà il 24 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) per sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione. Lo ha annunciato il sottosegretario Gianmarco Mazzi, aggiungendo che “gli obiettivi sono dovuti, più raccogli fondi possibili e lancia un invito a trascorrere le vacanze dell’estate 2023 in Romagna, per portare vita e aiutare quello splendido territorio a risollevarsi”.

“Il primo evento di raccolta fondi che il mondo della musica, con il supporto del Ministero della Cultura, realizzerà a favore delle popolazioni alluvionate si chiamerà Italia Loves Romagna e si terrà sabato 24 giugno nell’arena spettacoli già allestita di Campovolo a Reggio Emilia” , ha aggiunto il Sottosegretario alla Cultura Mazzi: “La Romagna è una terra meravigliosa che da sempre evoca sole, gioia e benessere, un luogo dell’anima per gli italiani, oggi duramente colpiti” .

Italia Loves Romagna: gli artisti che conoscenza

Non ci sono ancora notizia sugli artisti che prenderanno parte. Tuttavia, in molti ricorderanno che il 22 settembre 2012 si svolse nella medesima location Italia Loves Emilia , un concerto di iniziativa benefica organizzato e ideato da Luciano Ligabue. In quell’occasione parteciparono in molti come Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Elisa, Tiziano Ferro, Giorgia, Jovanotti, Litfiba, Fiorella Mannoia, Negramaro, Nomadi, Renato Zero e Zucchero Fornaciari .

I biglietti

Presto saranno resi noti tutti i dettagli per poter acquistare i biglietti e contribuire così ad aiutare le popolazioni colpite dal maltempo. Probabilmente ci sarà qualche piattaforma messa a disposizione dal Ministero della Cultura.

