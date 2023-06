Emilio Fede e l’ultimo messaggio a Silvio Berlusconi: cosa fa oggi l’ex direttore del Tg4

Emilio Fede ha salutato per l'ultima volta Silvio Berlusconi e lo ha fatto con un messaggio pubblico da un parco di Milano.

Emilio Fede ha voluto dare pubblicamente l’ultimo saluto al suo vecchio amico Silvio Berlusconi nel giorno dei funerali proprio del Cavaliere. L’ex direttore del Tg4 è stato raggiunto da un giornalista in un parco milanese. Ecco cosa ha detto un acciaccato e anziano Fede.

Emilio Fede e l’ultimo messaggio a Silvio Berlusconi

Emilio Fede ha voluto dare l‘ultimo saluto al suo vecchio amico Silvio Berlusconi. L’ex direttore del Tg4 è stato raggiunto da un giornalista su una panchina nel prato che costeggia Villa San Martino. “Non posso pensare che non ci sia più. Un anno fa ho perso mia moglie e adesso lui, che è stato la mia vita”, ha dichiarato il vecchio Fede. Poi, commosso, ha aggiunto: “Non questo Natale ma l’altro, mi ha chiamato ma gli ho detto che non potevo venire perché ero appena caduto, ero in carrozzina e mi sembrava brutto. Sono stato con lui trent’anni”. Questo è stato il saluto a Berlusconi.

Cosa fa oggi l’ex direttore del Tg4

Oggi, l’ex direttore del Tg4 ha lasciato la televisione ormai da anni e si è dedicato ai social: “Ogni giorno confeziono tre edizioni del mio personale Tg – dice – Ho già raggiunto quota 60 mila follower e la cosa mi riempie di gioia. Sento sempre l’affetto di tantissime persone. È vero: le forze dell’ordine sono intervenute perché alcune persone mi hanno insultato e minacciato e io le ho ovviamente denunciate. Ma sono state pochissime. Pochissime. La maggior parte è felice di potermi rivedere e seguire attraverso i social”. Al di là dell’aver contratto il Covid a dicembre 2020, da cui si è poi negativizzato, Emilio gode di una discreta salute a parte qualche acciacco per l’età visto che ha superato ormai i 90 anni di età.

