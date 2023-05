Emilia Romagna, aiuti annunciati dalle altre Regioni. Polemica sul post di Salvini poi cancellato: “Dramma Emilia e Milan”

Emilia Romagna, qualche Regione ha deciso di inviare aiuti dopo gli ultimi attacchi del maltempo nelle zone che già sono state martoriate nelle ultime settimane. Intanto, Salvini si rende protagonista di un scivolone sui social.

Emilia Romagna, aiuti annunciati dalle altre Regioni

Mentre l’Emilia Romagna continua ad essere colpita dal maltempo, alcune Regioni hanno deciso di inviare i propri aiuti. “La Regione del Veneto è ancora in Emilia Romagna con le donne e gli uomini della Protezione Civile. La terra emiliana è ancora sotto assedio da parte del maltempo. Ci arrivano, anche online, immagini di questo territorio già martoriato poco tempo fa dal vento e dall’acqua. Una furia, quest’ultima, che ritorna anche oggi a inondare le strade e le case e a gettare profonda preoccupazione e paura negli abitanti”, ha dichiarato il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. “Le strutture della Regione Veneto mi tengono costantemente informato sulla situazione dell’Emilia Romagna. Tra ieri sera e questa mattina – ha detto – sono arrivati in tre comuni (Brisighella, Riolo Terme e Casola Valsenio) della provincia di Ravenna, diciotto volontari e tre dipendenti regionali. In questo momento stanno partendo anche una cinquantina di volontari e due funzionari diretti a Rimini. Siamo pronti anche con altri aiuti se ce ne fosse la necessità”.

“Una nuova ondata di forte maltempo ha colpito oggi molte zone, in particolare l’Emilia-Romagna dove il fiume Savio è esondato a Cesena e alcuni territori al nord delle Marche. Desidero esprimere la mia totale vicinanza alle popolazioni colpite. Il Governo segue con attenzione l’evolversi degli eventi ed è pronto ad intervenire per gli aiuti necessari”, ha scritto su Twitter la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Il Trentino aveva già deciso a scopo preventivo di inviare soccorsi all’Emilia: ” Tre squadre di Vigili del Fuoco volontari andranno, partendo domattina, a Modigliana e due a Dovadola. Saranno dunque un totale di cinque squadre, una per ognuna di queste Unioni distrettuali: Primiero, Fassa, Fiemme, Valsugana e Tesino e Pergine Valsugana. Saranno attrezzate con mezzi come fuoristrada, torri faro, pompe e idrovore, carrelli per incendi boschivi e attrezzatura di uso individuale per affrontare le possibili emergenze. Partiranno anche due camion della Protezione civile attrezzati con gru. E’ in partenza anche personale del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Trento, del Servizio prevenzione rischi e Cue e personale e mezzi della Croce Rossa e anche dei Nu.Vol.A. per la preparazione dei pasti. In tutto è previsto l’invio in Emilia Romagna di una quarantina di persone. La situazione è in evoluzione e il dispositivo messo a disposizione potrà essere aggiornato in base alle esigenze che emergeranno”.

Polemica sul post di Salvini poi cancellato: “Dramma Emilia e Milan”

Scivolata social clamorosa di Matteo Salvini che nello stesso post su Twitter aveva inserito la tragedia dell’Emilia e la sconfitta del Milan contro l’Inter. Anche se il tweet è stato subito rimosso, è girato sui social tra tante critiche. “Cuore e impegno (e telefono che squilla di continuo) dedicati ai cittadini di Emilia e Romagna che lottano con acqua e fango. Un Milan senza cuore, grinta e idee non merita neanche un pensiero”.

