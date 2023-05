Cannes 2023, Irina Shayk nuda: provocazione della modella sul red carpet mentre Bellocchio presenta “Rapito”

Cannes 2023, Irina Shayk si è presentata sul red carpet senza un vero e proprio vestito, lasciando tutti a bocca aperta. Intanto, il regista italiano Marco Bellocchio ha presentato il suo ultimo film in concorso “Rapito”.

Cannes 2023, Irina Shayk nuda: provocazione della modella sul red carpet

Irina Shayk ha dato spettacolo sul red carpet del Festival di Cannes, edizione 2023. La modella si è presentata con un nude look lasciando tutti senza fiato: bra, slip, guanti e parigine e maxi choker con pioggia di cristalli. Il vestito non c’è ma ecco che la modella si presenta con un outfit minimal in total black realizzato con un unico velo trasparente che ha rivelato chiaramente il completino intimo. Sia tanga che reggiseno a triangolo sono decorati con l’iconica stampa monogram di Gucci.

Bellocchio presenta “Rapito”

Marco Bellocchio ha presentato, in concorso, al Festival di Cannes il suo ultimo film Rapito che racconta la storia del rapimento di Edgardo Mortara nel 1858: i soldati di Pio IX lo portano via dalla casa della famiglia ebrea a Bologna, su istruzione dell’inquisitore Pier Feletti. Su come la Chiesa vedrà il suo film, il regista ha risposto così: “Ci sono stati alcuni sacerdoti che lo hanno visto, non faccio nome per discrezione. Erano molto emozionati e pensierosi. Ma lo hanno visto anche alcuni ebrei di un certo livello che hanno espresso una commozione evidente. Ho scritto al papa per farglielo vedere, non mi ha risposto, spero che lo veda. Ha altre cose a cui pensare, ma magari trascorre una serata divertente e rilassante”.