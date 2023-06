Elodie testimonial della Durex: anche Elisa impazzisce

“Quando la distanza tra di noi si fa più sottile, le sensazioni aumentano“: allusioni e riferimenti al prodotto di cui è divenuta promoter sono evidenti. Elodie è il nuovo volto della Durex, nota marca di preservativi. L’azienda lancia un nuovo spot usando la hit “Strobo” come soundtrack. E la cantante è impegnata nella realizzazione di contenuti social, tutti con contenuti e spunti che vanno a toccare tematiche importanti e d’attualità come il rapporto tra la musica, la libertà e la sicurezza delle persone.

Elisa commenta sul profilo di Elodie: “Cosa dobbiamo fare qua?”

Ed è proprio sui social che i commenti per le nuove foto di Elodie s i moltiplicano “Sei tu la causa del riscaldamento globale”, ha ironizzato qualcuno. “Ho dubbi sulla mia eterosessualità”, scrive una donna. Ma tra i commenti ne spicca uno in particolare: quello di Elisa, che ha scritto: “Ma come possiamo fare qua?” Messaggio tra amiche: le due artiste hanno infatti collaborato per la realizzazione di diversi brani come “Vertigine”, “Bagno a mezzanotte”, “Luglio”, “Proiettili”.