Elly Schlein presenta i nuovi membri della segreteria Pd e lancia la sfida alla Meloni. Poi, il messaggio a Berlusconi

Elly Schlein ha annunciato in diretta social la sua nuova squadra che andrà a comporre la segreteria del Pd. Lanciata, dunque, la sfida a Giorgia Meloni soprattutto in tema di diritti. Intanto, ecco il messaggio di auguri a Silvio Berlusconi.

Elly Schlein presenta i nuovi membri della segreteria Pd e lancia la sfida alla Meloni

Elly Schlein ha annunciato in diretta social i nuovi membri della segreteria del Partito Democratico. Si tratta di una squadra fatta di dieci uomini e dieci donne. Ecco i nomi principali annunciati: Marta Bonafoni coordinatrice della segreteria (con delega anche al terzo settore e associazionismo), Pierfrancesco Majorino alla politica migratoria e diritto alla casa, Alessandro Zan ai diritti, Debora Serracchiani alla giustizia, Giuseppe Provenzano agli esteri, Alessandro Alfieri alle riforme e Antonio Misiani all’economia.

Dopo l’annuncio, la segretaria del Pd ha lanciato la sfida alla premier Giorgia Meloni. “Non è mai facile fare delle scelte. Questo è solo l’inizio, la composizione di una quadra molto solida e preparata alle sfide che ci aspettano. Non mancherò di individuare le modalità per rivalorizzare tutte le competenze. La squadra che abbiamo composto è il giusto mix fra rinnovamento, apertura e solidità. Una squadra di grande qualità, specie se confrontata con chi oggi è al governo, che sfideremo su ognuno di questi temi. Continueremo a voler essere un problema per Giorgia Meloni”, ha detto. “Lo vediamo anche dalle ultime settimane”, sui diritti” non possiamo dare per scontata nessuna conquista, abbiamo bisogno di tutto il suo impegno, energia e competenze per fare dei passi avanti e respingere i passi indietro che Meloni vorrebbe fare su questo terreno”, ha dichiarato la segretaria dem, annunciando l’ingresso di Alessandro Zan in segreteria con la delega ai diritti.

Il messaggio a Berlusconi

Dopo il sorprendente silenzio degli ultimi giorni, dopo il ricovero di Berlusconi, la neo-segretaria del Pd ha rotto il silenzio in una diretta sul suo profilo Instagram: “Sono ore e giorni di grande apprensione per la situazione di salute di Silvio Berlusconi, a cui mi sento di fare un forte augurio di pronta guarigione perché possa rimettersi al più presto”.