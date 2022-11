Elly Schlein partecipa al congresso del Pd: “Serve riflessione profonda”

Elly Schlein parteciperà al congresso del Pd, con la volontà di aprire una “riflessione profonda” nel partito.

Elly Schlein partecipa al congresso del Pd: “Non resterò a guardare”

“Mi intessa aderire” alla fase costituente del congresso Pd”. Con queste parole Elly Schlein scende in campo per partecipare a quella che dovrebbe essere una fase rigenerativa e costituente del Partito Democratico. L’obiettivo della vicepresidente dell’Emilia Romagna è portare un contributo di proposte, non da sola ma con altri, dentro e fuori il Pd.

Servono processi collettivi, plurali. Le traiettorie personali, ha detto, “non possono cambiare le cose, partecipiamo” ha rimarcato in una diretta social.

“Serve una nuova classe dirigente”