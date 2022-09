Chi è Franck Gramuglia, ironico tiktoker di Bari: studi e lavoro

Frank Gramuglia, molto seguito su Tik Tok, è nato a Bari il 6 dicembre 1987 e si è trasferito ad Arese a soli 3 anni. L’uomo attualmente vive a Milano ed è molto presente sul social dei giovani. Vediamo meglio chi è.

Chi è Frank Gramuglia

Frank Gramuglia è un TikToker barese, che si è fatto conoscere sul social network dei giovani tramite racconti che riguardano la vita quotidiana, esprimendoli con un linguaggio molto chiaro e ironico. dopo essersi laureato in scienze politiche, Gramuglia vive e lavora a Milano.

Qui ha intrapreso la carriera alberghiera, per poi prendersi un anno sabbatico e iniziare a guardare anche a Tik Tok. Nonostante questa sua passione, però, non ha mai rinunciato alla scrittura e nel 2019 ha pubblicato il suo primo libro, Il taccuino della vergogna, che lui stesso ha definito una via di mezzo tra “il pulp, l’erotico e il trash”.

Il successo su Tik Tok