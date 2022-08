Elisa all’Olbia Arena: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Elisa all’Olbia Arena: la cantante in occasione del suo Back To The Future Live Tour arriva in Sardegna in concerto. Sono attese circa 5mila persone e si chiude così l’estate di musica Olbiese. L’evento è stato possibile grazie al Comune con il sostegno economico della Fondazione Banco di Sardegna per il turismo accessibile.

Elisa all’Olbia Arena: scaletta delle canzoni

Elisa sta girando l’Italia con il suo tour Back To The Future Live Tour. Sabato 27 agosto l’artista si esibisce all’Olbia Arena e per Elisa, si tratta del terzo concerto a Olbia dopo i Capodanni del 2001 e del 2020.

Di seguito ecco la scaletta delle canzoni che Elisa porterà sul palco:

Shows a Rollin’

Seta

Come sei veramente

Rainbow

L’anima volta

A tempo perso

Litoranea

Eppure sentire

Fire

Anche fragile

Broken

Gli ostacoli del cuore

Hope

I Feel It in the Earth

O forse sei tu

Luce (tramonti a Nord Est)

Stay

No Hero

Fuckin’ Believers

Together

A modo tuo

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto sono ancora disponibili sul sito di ticketone.it per poter partecipare all’evento con Elisa protagonista.

Sono ancora possibile acquistare i tagliandi del Posto Unico al prezzo di 39,50 euro. Di seguito invece ecco il resto delle date e delle tappe del tour di Elisa:

1° settembre Agrigento – Valle dei Templi

– Valle dei Templi 3 settembre Siracusa – Teatro Greco

– Teatro Greco 5 settembre Taormina (Messina) – Teatro Antico

– Teatro Antico 7 settembre Roccella Jonica (Reggio Calabria) – Teatro Al Castello

– Teatro Al Castello 11, 12 e 13 settembre Milano

17 settembre Pisa – Piazza Dei Cavalieri

– Piazza Dei Cavalieri 21, 23 e 24 settembre Roma (Lazio) – Cavea Parco Auditorium della Musica

