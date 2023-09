Assistente materna in Italia: cos’è la nuova figura professionale

Assistente materna in Italia: la nuova figura professionale viene lanciata dal governo Meloni. Non si tratta di un unicum perché è già presente in altri Paesi d’Europa coma la Francia. Ecco di cosa si tratta.

Assistente materna in Italia

Una nuova figura professionale dovrebbe arrivare in Italia nel 2024: si tratta dell’assistente materna. Secondo quanto riporta l’Ansa, il governo dovrebbe stanziare tra i 100 ed i 150 milioni per introdurre la nuova figura. Non è una professione nuova perché è già presente in Francia e in diversi altri Paesi del Nord Europa.

Cos’è la nuova figura professionale

La nuova figura avrà il compito di accompagnare le madri nei primi sei mesi di vita del bambino con un rapporto personale diretto: non solo risponderà telefonicamente, o con videocall, ma andrà direttamente a domicilio per sostenere le donne in questa prima fase della maternità.

“Ci sembra ottima l’idea di professionalizzare figure che possano aiutare concretamene neo-genitori alle prime armi con tante nuove sfide e fragilità in un contesto sociale sempre più disgregato. Registriamo da tempo un crescente senso di solitudine e quasi di abbandono sociale soprattutto da parte delle neo-mamme, che si manifesta spesso già durante la gravidanza e che può addirittura indurre a preferire l’aborto alla nascita del figlio”, ha commentato Maria Rachele Ruiu, membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia onlus sulla nuova professione di assistente materna.

“Ben venga dunque – aggiunge – questa iniziativa del Governo, accompagnata però da una profonda rivoluzione culturale e politica che faccia perno soprattutto su una più effettiva e sistematica conciliazione tra le esigenze della famiglia e del lavoro, che dia la libertà piena di accogliere i figli, dedicando loro il tempo necessario, senza dover rinunciare, se desiderano, – conclude – al lavoro e alle prospettive di crescita o di carriera”.

