Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in crisi? Ecco gli indizi

Anche per le festività natalizie i due si sono visti molto poco sui social. L’unica eccezione è stata una story condivisa da Trussardi, in cui Michelle appare a tavola insieme ad altri amici. Proprio la conduttrice svizzera ha recentemente ammesso di avere molta voglia di libertà e leggerezza . “Voglio sorprendermi, smettere di accudire tutti ossessivamente, ritrovare spazio e tempo per me”, aveva svelato a Chi.

Il settimanale Diva e Donna ha dato notizia che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sarebbero ai ferri corti, cortissimi, tanto da non vivere più sotto lo stesso tetto. “Traballa la loro favola d’amore. I due vivrebbero in due case diverse da novembre. Lei a Milano con le bambine, mentre lui vive a Bergamo”, si legge sul quotidiano di cronaca rosa.

Il matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è in crisi . È stato il settimanale Diva e Donna a sganciare la bomba gossip. Secondo il magazine la coppia non convivrebbe più nemmeno sotto lo stesso tetto. Ecco i dettagli, e quali sono gli indizi che fanno pensare che l’unione tra i due sia arrivata al capolinea.

Michelle Hunziker: “Ho bisogno dei miei spazi”

Sempre nel corso dell’intervista con il settimanale, la Hunziker aveva rivelato: “Ho cominciato a prendermi degli spazi miei, ad andare via qualche ora o un weekend. Con la mia mamma, con le amiche, con Auri e questa cosa qua, di riprendere in mano la mia vita, senza togliere nulla alle persone che amo, ma semplicemente dando più spazio a me stessa…”. E poi: “Qualunque cosa accada per il bene dei figli, bisogna mettere da parte ogni emozione negativa. All’inizio è difficile, ma poi ci riesci. I figli devono poter vivere con serenità l’amore che nutrono per il loro papà e per la loro mamma. E questo io ed Eros l’abbiamo realizzato”. Con Trussardi, Michelle ha avuto due bambine, Sole e Celeste.