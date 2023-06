Alena Seredova sull’imminente matrimonio: “Nessuna ansia”

Ormai prossima al matrimonio con Alessandro Nasi, per Alena Seredova si avvicina il gran giorno. Una sorta di “seconda volta”, certa però che sarà diversa.

Il 17 Giugno dirà “sì” al suo amato.

Matrimonio tra Alena Seredova e Alessandro Nasi

Dopo il divorzio con Gigi Buffon, per Alena Seredova la vita sembrava essere crollata. E invece, improvvisamente, nella sua vita, è arrivato Alessandro Nasi, che l’ha risollevata facendola rifiorire. La showgirl ceca si dice innamoratissima del suo lui, tanto da aver scelto di sposarsi, in data 17 Giugno 2023. Un matrimonio di cui si parla già da molto tempo.

Raggiante e rilassata, l’attrice classe ’78 ha rilasciato un’intervista:

“Ho avuto tempo per organizzare le nozze, quindi nessuna ansia. Ma ora mi accorgo che manca meno di un mese e ci sono ancora cose da fare e impegni da incastrare, come il dentista per esempio”.

Un’organizzazione precisa e coerente, che le sta permettendo di non farsi prendere dall’ansia.

La location sarà la bellissima località di Noto, in Sicilia, come lei stessa ha affermato:

“Io e Alessandro non ci siamo mai stati e amiamo contaminarci di ricordi puri. La mia amica e wedding planner Alessandra Grillo, che organizzò anche il matrimonio di Chiara Ferragni proprio a Noto, ci aveva proposto una decina di location. Ma questo posto meraviglioso, dove vogliamo far festa con le persone che amiamo, ha per noi le caratteristiche della sorpresa: ci regalerà la sensazione di una prima volta“.

Scelto così un posto mai visitato, pronto a ricoprirli di ricordi indelebili.

La modella della Repubblica Ceca ha poi affrontato tematiche più serie e profonde, come quella legata alla fiducia nei confronti di una persona:

“Ci vuole tempo. Sbaglia chi pretende tutto e subito, proprio perché il rimettersi in gioco è un percorso naturale del cuore e del cervello. Io mi sono concentrata sui miei figli (Louis Thomas e David Lee, avuti da Buffon): pensare meno a me stessa forse ha aiutato. Non volevo un legame serio, ma Alessandro ha avuto resistenza e pazienza. Succede sempre così: quando non cerchi, è la volta che capita“.

Quando non cerchi arriva, come conferma la stessa Alena Seredova.

Una donna (e mamma) straordinaria, che ha saputo trarre il meglio dai momenti più duri.