Elenoire Ferruzzi contro la nuova linea del GF Vip: “Un reality di educandi”

Elenoire Ferruzzi contro la nuova linea “anti-trash” del GF Vip: “Sbagliato fare un reality di educandi”. L’artista ex gieffina non è d’accordo con le ultime novità annunciate per la prossima edizione: “Un reality deve rappresentare la vita vera, nel bene e nel male”.

Il restyling della prossima edizione del GF Vip continua a generare discussioni tra il pubblico e tra gli addetti ai lavori. L’ex gieffina Elenoire Ferruzzi ha espresso i suoi dubbi sulla nuova linea “anti-trash” sulla quale si sta costruendo il nuovo Grande Fratello Vip 8. Durante una diretta Instagram in compagnia di Patrizia Rossetti, l’artista non è sembrata molto convinta: “Il GF è un reality e quindi i reality devono rappresentare la realtà e la vita vera, che è fatta di mille sfumature. E quindi un reality deve rimanere un reality, certo, nei limiti del rispetto, però un reality ripeto che deve portare la realtà in tv, con i suoi pro e i suoi contro, con le bellezze e le bruttezze del reale. Quindi voler cercare di fare un reality di educandi io lo trovo sbagliato. Perché ognuno ha la sua personalità e deve far emergere tutto, lati positivi e anche quelli negativi. Così com’è successo a me e a tutti noi. Ci sono personaggi che hanno degenerato ed è vero, io stessa e anche altri, ma nei limiti si deve portare la verità”.

L’opinione di Patrizia Rossetti: “Così non è un reality, ma una recita”

Anche Patrizia Rossetti si è detta dubbiosa su questo cambio di direzione. La conduttrice è intrigata dall’introduzione dei Nip ma non crede che la nuova linea sia una buona idea: “Capisco tutto, però va portato il reale. E da ex concorrente dico anche che è normale che scappino parolacce e comportamenti sopra le righe, ma è normale e giusto così. Perché altrimenti non sarebbe un reality, ma una recita. Comunque a settembre vedremo la nuova edizione. Io sono contenta che sia un mix tra persone normali e cosiddetti vip“.