Alessandro Borghi diventerà papà: Irene Forti è incinta

Alessandro Borghi diventerà papà

Il famoso attore Alessandro Borghi è pronto a diventare papà e nella giornata di ieri, lunedì 19 dicembre, ha manifestato a Roma durante la presentazione del nuovo film “Le otto montagne” tutta la sua emozione. In particolare, nelle sale cinematografiche dal 22 dicembre, si è mostrato sul red carpet della premiere con la fidanzata Irene Forti. I due sono molto innamorati, e lo dimostra il fatto che hanno voluto suggellare il loro amore con la ricerca di un bebè per la loro famiglia.

L’attore e la paternità

Irene Forti dunque, la modella al quale è legato dal 2019, è incinta. Sul red carpet è apparsa con un abito lungo nero, arricchito da un dolce pancione, impossibile da non notare. Nessuno dei due ha però voluto aggiungere dettagli riguardo la gravidanza, ma certo è che hanno preso su di sè l’attenzione di tutti. Baci, abbracci e sorrisi sul tappeto rosso del cinema di Roma non sono passati inosservati l’attore e la sua fidanzata hanno posato per la prima volta insieme da neo genitori.