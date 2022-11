Edmondo Isralovici, chi è l’uomo misterioso fotografato a cena con Ilary Blasi

Edmondo Isralovici è l’uomo misterioso che in queste ore sta facendo parlare molto di lui. Il suo nome o meglio il uo volto è stato legato a quello di Ilary Blasi. I due sono stati fotografati insieme in un noto ristorante di Roma.

Edmondo Isralovici, chi è l’uomo misterioso

Edmondo Israilovici è proprietario e fondatore di una importante agenzia immobiliare che opera tra la Capitale e Milano, avrebbe anche interessi in un’azienda che si occupa di fitness e benessere con sede a Sabaudia.

Ha cinquantadue anni ed è padre di due figli, un maschio e una femmina. Non si hanno molte notizie personali sull’uomo anche se sui social ci sono mote foto che lo ritraggono.

Fotografato a cena con Ilary Blasi

Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato le foto di una Ilary Blasi sorridente mentre si trova a cena in un ristorante di Roma proprio con l’agente immobiliare Isralovici. Le foto ovviamente parlano fino ad un certo punto.

Dunque, non si sa se sia stata una cena formale o in formale. Se i due si siano incontrati per motivi di lavoro o per motivi personali.

